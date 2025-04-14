Луис Суарес довел число укушенных футболистов до четырех: на этот раз досталось одноклубнику

Уругвайский нападающий клуба «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, Луис Суарес укусил за руку своего одноклубника Жорди Альбу во время потасовки в матче MLC.

Вероятно, Суарес хотел, чтобы экс-защитник «Барселоны» не вмешивался в драку.

Суарес далеко не в первый раз помогает себе зубами в ходе разборок на футбольном поле. Самый знаменитый случай — на чемпионате мира в 2014 году, когда нападающий укусил за плечо защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. Судья не заметил эпизод в штрафной площадке, позже Суареса на четыре месяца дисквалифицировал дисциплинарный комитет ФИФА.

В матче АПЛ выступавший за «Ливерпуль» Суарес укусил защитника «Челси» Бранислава Ивановича. Еще ранее от зубов уругвайца пострадал Отман Баккал из ПСВ в матче чемпионата Нидерландов.

38-летний Луис Суарес выступает за «Интер Майами» с января 2024 года. За американский клуб звездный уругваец забил 29 мячей в 50 матчах.

Ранее стало известно, что в «Интер Майами» может перейти полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.