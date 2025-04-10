Лукашенко похвастался, что играл в одной пятерке с Гретцки

В беседе с представителями МТРК «Мир» Александр Лукашенко поделился воспоминаниями о том, как однажды ему довелось сыграть в хоккей с Уэйном Гретцки, легендарным канадским хоккеистом, который установил рекорд по количеству забитых шайб в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, что 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин забил свой 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки, у которого было 894 гола.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил восхищение достижениями Уэйна Гретцки и Александра Овечкина, которые выступают за команду «Вашингтон Кэпиталз». Он подчеркнул, что, как известно, у канадского хоккеиста есть белорусские корни, что вызывает у него чувство гордости.

«Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятерке», — рассказал Лукашенко

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои поздравления Александру Овечкину по случаю его исторического достижения. Глава государства подчеркнул, что успех хоккеиста является не только личной победой нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз», но и настоящим триумфом для поклонников хоккея в России и за её пределами.