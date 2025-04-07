Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ
Путин поздравил российского нападающего Овечкина с рекордом НХЛ
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Президент РФ Владимир Путин отметил мировой рекорд российского хоккеиста, нападающего ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поздравив его с этим достижением. Соответствующая телеграмма появилась на официальном сайте Кремля.
В воскресенье, 6 апреля, Овечкин побил мировой рекорд по количеству забитых шайб в регулярных матчах НХЛ — 895. Ранее рекордсменом считался канадец Уэйн Гретцки, на счету которого осталось 894 шайбы.
«Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что в спортивной карьере Овечкина есть множество побед на мировых и национальных турнирах, а также другие уникальные свершения, которые оставили глубокий след в истории хоккея.
Путин пожелал Овечкину здоровья, удачи и боевого настроя для покорения новых высот как в спорте, так и в жизни.
Ранее российского хоккеиста Александра Овечкина с новым рекордом поздравили известные спортсмены и представители шоу-бизнеса.