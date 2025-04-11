Лукашенко привез «допинг» хоккеистам минского «Динамо»

Глава государства привез хоккеистам полезные гостинцы — горный мед из Таджикистана, хлеб и сало.

«Это допинг! Принимайте по 100 граммов после тренировки», — рассказал Лукашенко рецепт употребления сала.

Президент Белоруссии надел коньки и форму и потренировал вратаря динамовцев. Также он высказался о будущем сопернике «Динамо». Он назвал челябинцев «нашими людьми, белорусами», в свое время сосланными в Сибирь.

В первом раунде плей-офф «Динамо» обыграло ЦСКА в серии из шести матчей. «Трактору» также понадобилось шесть матчей, чтобы пройти «Адмирал» из Владивостока. Первый матч противостояния пройдет в субботу, 12 апреля.

Ранее стало известно, что как минимум пять хоккеистов покидают петербургский СКА после того, как команда вылетела в первом раунде плей-офф.