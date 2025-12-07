Лыжник Коростелев раскрыл, сколько стоит оплата нейтрального статуса

Лыжник Савелий Коростелев рассказал в эфире «Матч ТВ», во что ему обойдется получение нейтрального статуса.

Спортсмен объяснил, что «статус стоит денег», за его оформление необходимо выложить 2 тыс. швейцарских франков (порядка 200 тыс. руб.). Коростелев рассказал, что заполнил анкету и сейчас ждет счет на оплату. Российский лыжник надеется оформить все необходимые документы к началу третьего этапа Кубка мира в швейцарском Давосе.

Коростелев уточнил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не вернет деньги, если спортсмену будет отказано в получении статуса.

Ранее пресс-атташе Швейцарского государственного секретариата по миграции Самуэль Висс заверил, что у российских спортсменов не будет проблем со въездом в страну при наличии шенгенской визы.