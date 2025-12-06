В Швейцарии гарантировали беспрепятственный пропуск российским лыжникам при наличии шенгена

Пресс-атташе Швейцарского государственного секретариата по миграции Самуэль Висс заявил Sport24, что у российских лыжников не возникнет проблем с въездом в страну при наличии шенгенской визы.

Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян к олимпийской квалификации. Российские лыжники рассчитывают принять страт на третьем этапе Кубка мира, который пройдет в швейцарском Давосе 12-14 декабря.

Висс подчеркнул, что при наличии шенгена в Швейцарию может въехать гражданин любой страны, в том числе, из России.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал сильнейших российских лыжников судиться с FIS из-за упущенной выгоды.