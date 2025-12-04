Лыжник Коростелев выразил уверенность в получении нейтрального статуса

Один из сильнейших лыжников России Савелий Коростелев заявил в интервью «Спортсу», что уверен в получении статуса нейтрального атлета.

Он сообщил, что ознакомился с критериями получения нейтрального статуса и не видит никаких препятствий для его оформления.

«В последние годы я бывал в Европе на тренировочных сборах и не видел ничего негативного. И надеюсь, что на Кубке мира меня тоже встретят дружелюбно», — сказал Коростелев.

22-летний спортсмен рассказал, что рассчитывает получить нейтральный статус как можно быстрее и уже на следующей неделе выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

На первом этапе Кубка России в Кировске Коростелев выиграл разделку на 15 км свободным стилем.