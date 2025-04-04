Лыжник Устюгов заявил, что хотел бы готовиться к Олимпиаде в Европе
Лыжник Устюгов: чтобы подготовиться к Олимпиаде, нужно уезжать в Италию в мае
Фото: [Федерация лыжных гонок России]
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал «Чемпионату», как надо строить подготовку к Олимпиаде-2026, если будет хотя бы минимальный шанс туда попасть.
33-летний спортсмен признался, что свои личные шансы на попадание на Олимпиаду оценивает в один-два процента, но будет цепляться за возможность выступить на Играх изо всех сил.
Если станет ясно, что россиян допустят к Олимпиаде, то начинать подготовку надо уже в мае, причем в Европе, считает Устюгов.
«Речь о том, чтобы начинать подготовку уже в мае и оставаться там на весь сезон. Семья меня поддержит и поймет. Но для этого мы должны знать, сможем попасть на Игры или нет. Если узнаем об этом в сентябре, будет уже поздно», — заявил Устюгов.
В конце марта в финале Кубка России Сергей Устюгов завоевал бронзу в коньковой разделке на 3 км.
Ранее портал «Подмосковье» рассказывал о непростых взаимоотношениях титулованных лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова.