Лыжник Устюгов заявил, что хотел бы готовиться к Олимпиаде в Европе

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал «Чемпионату», как надо строить подготовку к Олимпиаде-2026, если будет хотя бы минимальный шанс туда попасть.

33-летний спортсмен признался, что свои личные шансы на попадание на Олимпиаду оценивает в один-два процента, но будет цепляться за возможность выступить на Играх изо всех сил.

Если станет ясно, что россиян допустят к Олимпиаде, то начинать подготовку надо уже в мае, причем в Европе, считает Устюгов.

«Речь о том, чтобы начинать подготовку уже в мае и оставаться там на весь сезон. Семья меня поддержит и поймет. Но для этого мы должны знать, сможем попасть на Игры или нет. Если узнаем об этом в сентябре, будет уже поздно», — заявил Устюгов.

В конце марта в финале Кубка России Сергей Устюгов завоевал бронзу в коньковой разделке на 3 км.

Ранее портал «Подмосковье» рассказывал о непростых взаимоотношениях титулованных лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова.