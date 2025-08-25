Лыжница Матвеева рассказала о зависимости норвежских спортсменов от спонсоров

Серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам Наталья Матвеева в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказала о возможном возвращении россиян на международные соревнования.

Спортсменка отметила, что многие иностранцы ждут возвращения россиян, со многими из них сохраняется общение.

«Да, кто-то может сказать сейчас что-то против нас, как, например, те же норвежцы. Но они не могут хорошо высказываться о России, потому что зависимы от своих спонсоров. Там решают, что говорить», — сказала Матвеева.

39-летняя Наталья Матвеева заявила также, что пока не собирается завершать спортивную карьеру и планирует выступить на чемпионате страны по лыжероллерам.

Ранее в Госдуме сообщили, что бывшего футболиста «Зенита» Кладуиньо могут наказать за антироссийские высказывания и критику СВО.