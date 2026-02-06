Британская телерадиовещательная корпорация ВВС опубликовала материал, в котором обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в неправомерном допуске к Олимпиаде четырех российских атлетов.

По мнению ВВС, критерий нейтральности нарушают лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, фигурист Петр Гуменник и конькобежка Ксения Коржова. «Дискредитирующий» материал на них собрали украинская компания «Мольфар» и журналист Артем Худолеев.

Петру Гуменнику вменили сотрудничество с тренером Ильей Авербухом, который находится под санкциями Киева. Имя Савелия Коростелева якобы фигурировало на сайте ЦСКА. Ксения Коржова виновна в том, что в 2022 году проводила тренировочный сбор в Крыму. Наиболее ужасное «преступление» совершила Дарья Непряева, поставившая лайк в соцсети олимпийского чемпиона Никиты Нагорного, ныне заместителя председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» — гимнаст находится в западных санкционных списках.

На Олимпийских играх в Италии выступят 13 российских атлетов в семи видах спорта.