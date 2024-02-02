Лыжный марафон «Николов Перевоз» пройдет уже на этих выходных в Дубне

Уже завтра на старт очередного этапа всероссийских соревнований «Кубок чемпионов-2024» — лыжный марафон «Николов Перевоз» выйдут более восьмисот лыжников со всей страны. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Ожидается, что трасса традиционного лыжного марафона «Николов Перевоз» будет организована по ледовому руслу реки Дубна. Длина дистанции составит два круга по двадцать пять километров. Участникам предлагаются четыре дистанции на выбор: «Спутник 5 км», «Спутник 10 км», «Полумарафон 25 км» и «Марафон 50 км».

Желающие могут ознакомиться с условиями допуска и расписанием, пройти регистрацию и произвести оплату стартового взноса на сайте мероприятия. На площадке события будут работать пункты питания и обогрева.

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