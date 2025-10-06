Macan отправится отдавать долг Родине

Популярный рэп-исполнитель Андрей Косолапов, известный под творческим псевдонимом Macan, объявил о своем решении пройти срочную военную службу. Соответствующая информация появилась в истории его аккаунта в запрещенной в РФ соцсети.

Музыкант сообщил, что добровольно обратился в военный комиссариат по месту регистрации. Он призвал поклонников и фанатов не верить информации, распространяемой желтыми СМИ якобы о том, что он бегает от армии.

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — написал Macan.

Информацию о музыканте активно обсуждали в Сети после публикации блогера Владислава Позднякова, который разместил фотографию с якобы задержанием Косолапова и доставкой его под конвоем в военкомат. Позднее выяснилось, что снимок был сделан еще в апреле этого года и не имел отношения к нынешней ситуации.

По закону, 23-летнему артисту действительно мог грозить реальный уголовный срок за уклонение от призыва на военную службу.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» разбиралось, действительно ли блогерша Дилара Зинатуллина встречается с рэпером Macan.