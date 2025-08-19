Дилара ушла от Бустера к Макану: действительно ли они встречаются — что на это указывает

В социальных сетях распространяется информация о возможных отношениях между Диларой Зинатуллиной и рэпером Маканом (Macan — настоящее имя Андрей Косолапов). Так ли это на самом деле и что стало поводом для слухов — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Все указывает на роман

Мысль о возможной любовной истории между Диларой и Маканом появилась после публикации видео, на котором рэпер говорит: «Брат, я думаю, что Маша поймет меня, ведь я мужчина и мне это сам Господь позволил. Я не считаю это предательством, это просто знак внимания в виде букета красных роз для самой обворожительной женщины во всем Тик-Токе».

По записи слышно, что голос рэпера сгенерирован нейросетью и этих слов он, на самом деле, не говорил. Также на видео присутствует Дилара, показывающая огромный букет красных роз, подаренный ей неизвестным поклонником.

При этом активно разлетаются слухи о возможном расставании Макана с его девушкой Марией Мотиной. Подтверждением этому служит удаление Марией всех совместных с Андреем фотографий из социальных сетей, а также ее отписка от аккаунта рэпера. При этом пара уже практически поженилась, но сам Макан еще не комментировал ситуацию.

Кроме того, и сама Дилара подогревает интерес к личной жизни, намекая на новые отношения. Хотя многие подписчики сомневаются в возможности ее связи с Андреем, стоит отметить, что в отношения Дилары и блогера Бустера (Вячеслава Леонтьева) также изначально мало кто верил.

Встречается только с богатыми и знаменитыми

Дилара Зинатуллина — российский блогер, получившая известность благодаря отношениям с рэпером Алишером Моргенштерном*. Она принимала участие в его клипах и в августе 2021 года вышла за него замуж. Однако в феврале 2023 года пара развелась.

Фото: [ соцсети ]

Помимо блогерской деятельности, Дилара пробовала себя в сфере шоу-бизнеса. В 2024 году она снялась в проекте «Прятки» и представила свою первую рэп-композицию под названием «Типо». В 2024 году Дилара начала встречаться со стримером Вячеславом Леонтьевым, известным как Слава Бустер. В январе 2025 года Бустер объявил об их расставании.

Настоящее имя Макана — Андрей Косолапов. Он родился он 6 января 2002 года в Москве. Среди популярных треков исполнителя: «Самый пьяный округ в мире», «Останься образом» и «Hollywood», «Веселящий газ» и другие.

В 2022 и 2023 годах музыкальный сервис «VK Музыка» отметил Macan как лучшего артиста года, а его альбом «12» был признан лучшим альбомом года. В 2024 году музыканту удалось повторить свой успех с альбомом «I AM», получив аналогичное признание на музыкальной платформе «Яндекс Музыка».

*признан иноагентом на территории РФ