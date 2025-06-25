Магнус Карлсен вчистую проиграл 15-летнему российскому шахматисту

На онлайн-турнире «Титульный вторник» произошло неожиданное поражение норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена от 15-летнего российского шахматиста Максима Иванникова. Об этом стало известно из сообщений спортивных агентств и порталов.

В третьем раунде партия завершилась на 33-м ходу. Карлсен играл за черных, а россиянин белыми фигурами.

С 2013 по 2022 год норвежский шахматист был чемпионом мира. В последнем поединке за звание чемпиона он досрочно победил россиянина Яна Непомнящего. После этого он заявил, что больше не будет защищать свой титул.

Иванников — претендент на звание мастера ФИДЕ, его рейтинг — 2184. Карлсен же занимает первую строчку в рейтинге с результатом 2837.

В декабре 2024 года Карлсен был отстранен судьями от участия в турнире в Нью-Йорке из-за нарушения требований к внешнему виду. На соревнование он явился в джинсах, после чего получил предупреждение и был оштрафован. Однако Карлсен наотрез отказался переодеться во время турнира.

Ранее сообщалось, что гроссмейстер Карлсен впервые станет отцом.