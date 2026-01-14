Махачев хотел бы подраться в Белом доме, но Хабиб против этой идеи

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев в эфире «Матч ТВ» высказался о возможности принять участие в бойцовском турнире в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп объявил, что турнир UFC пройдет в Белом доме 14 июня 2026 года в день его 80-летия.

Махачев заявил, что хотел бы подраться в одном из крупнейших турниров в истории промоушена. Он отметил, что UFC заинтересована в его участии, но идею не особо одобряет команда спортсмена, в частности, Хабиб Нурмагомедов.

«Мы с Хабибом еще должны сесть и поговорить. Он где‑то говорил в интервью, что не хотел бы, чтобы я там дрался. Почему? Не знаю. Может, неподходящая дата. Мы еще не обсуждали это. Думаю, для истории было бы круто подраться в этом доме. Это может быть первый и последний раз», — сказал Махачев.

Ислам Махачев в ночь на 16 ноября победил в титульном бою австралийца Джека Деллу Маддалену. Российский боец занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.