Махачкалинское «Динамо» хочет арендовать полузащитника «Спартака»

По его словам, «Динамо» со «Спартаком» еще не связывалось, но были разговоры с представителем футболиста.

По данным Metaratings.ru, интерес к 21-летнему хавбеку проявляют также «Ахмат», «Акрон», «Пари НН» и «Ахмат».

В РПЛ Зорин в основной состав не проходит — сыграл лишь шесть минут в двух матчах. В Кубке России полузащитник принял участие в четырех матчах, отметился забитым мячом и двумя ассистами.

Контракт Зорина со «Спартаком» рассчитан до 2028 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в €800 тыс. «Спартак» уже отдавал Зорина в аренду — в минское «Динамо» и «Ахмат».

Ранее стало известно, что бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян в ближайшее трансферное окно покинет испанский «Реал Сосьедад».