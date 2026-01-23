Махачкалинское «Динамо» хочет арендовать полузащитника «Спартака»
Шамиль Газизов: «Связывались с представителями Зорина по поводу аренды»
Махачкалинское «Динамо» выясняет возможность аренды полузащитника «Спартака» Даниила Зорина. Об этом рассказал «Матч ТВ» генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.
По его словам, «Динамо» со «Спартаком» еще не связывалось, но были разговоры с представителем футболиста.
По данным Metaratings.ru, интерес к 21-летнему хавбеку проявляют также «Ахмат», «Акрон», «Пари НН» и «Ахмат».
В РПЛ Зорин в основной состав не проходит — сыграл лишь шесть минут в двух матчах. В Кубке России полузащитник принял участие в четырех матчах, отметился забитым мячом и двумя ассистами.
Контракт Зорина со «Спартаком» рассчитан до 2028 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в €800 тыс. «Спартак» уже отдавал Зорина в аренду — в минское «Динамо» и «Ахмат».
