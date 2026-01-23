Захарян уйдет из «Реал Сосьедад»

По данным источника, главный тренер испанской команды Пеллегрино Матараццо лично сообщил футболисту, что больше не рассчитывает на него.

Контракт Захаряна с клубом из Сан-Себастьяна действует до 2029 года, но «Реал Сосьедад» постарается найти ему новую команду до закрытия трансферного окна.

В августе 2023 клуба испанцы купили полузащитника московского «Динамо» за €13 млн. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в €7,5 млн.

Захаряну катастрофически не везло в Испании. Его регулярные травмы стали притчей во языцех. Всего за два с половиной года он травмировался девять раз. В общей сложности он провел за «Реал Сосьедад» 60 матчей, забил три гола и отдал три передачи. В «Динамо» примерно за такой же срок у него было 89 игр, 19+25, при том что российские клубы проводят меньше матчей.

В Европе трансферное окно закроется в начале февраля, а в России — 19 февраля. Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов посоветовал Захаряну вернуться домой, чтобы перезапустить карьеру.