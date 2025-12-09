СМИ узнали о новом месте работе Деяна Станковича после увольнения из «Спартака»

По данным издания, руководство клуба назначит специалиста после первой части сезона, стороны уже согласовали детали контракта. До зимней паузы «Црвена Звезда» проведет оставшиеся три матча (в Лиге Европы против австрийского «Штурма» и две игры в чемпионате Сербии) под руководством нынешнего тренера Владена Милоевича.

«Црвена Звезда» занимает второе место в национальном чемпионате, набрав 41 очко в 18 матчах и отставая на два балла от лидирующего «Партизана».

Деян Станкович уже возглавлял титулованный сербский клуб — в 2019–2022 годах. Позже он работал в итальянской «Сампдории», венгерском «Ференцвароше», а летом 2024 года заключил контракт со «Спартаком».

Ранее генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов заявил, что новым тренером «Спартака» может стать российский специалист.