Махачкалинское «Динамо» объявило о назначении нового главного тренера. Им стал 24-летний Вадим Евсеев.

Вадим Евсеев становился чемпионом России в составе «Спартака» и «Локомотива». Самый известный эпизод в его игровой карьере — гол в ворота сборной Уэльса в стыковом матче за право сыграть на чемпионате Европы 2004 года. Этот мяч стал единственным в двухматчевом противостоянии, а эмоциональная реакция Евсеева, выкрикнувшего прямо в телекамеру нецензурное слово, сделала футболиста всероссийской знаменитостью.

По окончании карьеры игрока Евсеев тренировал «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел», «Кубань», «Ленинградец». До назначения в махачкалинское «Динамо» специалист занимал пост главного тренера новороссийского «Черноморца», выступающего в Первой лиге.

«Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста. А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское «Динамо» сильнее – чтобы клуб стал одним из лидеров Российской премьер-лиги», — прокомментировал назначение генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов.

На данный момент новая команда Вадима Евсеева занимает 13-е место в РПЛ, в зоне стыковых матчей. «Динамо» набрало 15 очков в 18 матчах.

Ранее знаменитый уругвайский форвард Эдинсон Кавани объявил о завершении карьеры.