Знаменитый уругвайский форвард объявил о завершении карьеры

Знаменитый уругвайский нападающий Эдинсон Кавани объявил о завершении карьеры игрока. Футболист попрощался с болельщиками в соцсетях и поблагодарил их за поддержку.

«Спасибо тебе, футбол! Ты воспитал меня, ты хотел от меня многого, ты научил меня вставать, когда я падаю, и ценить каждый шаг на пути. Ты дал мне возможность осуществить мечты, которые в детстве казались невозможными, и познакомиться с невероятными людьми, как на поле, так и за его пределами», — написал Кавани.

Футболист заявил, что отдавал всего себя на тренировках и в играх, поэтому уходит с чувством выполненного долга и с уважением к профессии, которая «принесла мне так много».

За всю карьеру Кавани провел 745 матчей, в которых забил 404 мяча. Нападающий начинал карьеру в уругвайском «Данубио», после чего выступал за «Палермо», «Наполи», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Валенсию». Его последним клубом был аргентинский «Бока Хуниорс». В составе национальной сборной Кавани провел 136 матчей, забив 58 мячей. Форвард принял участие в четырех чемпионатах мира.

