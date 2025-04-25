Махачкалинское «Динамо» приготовило на матч с «Краснодаром» форму ручной работы

Махачкалинское «Динамо» выйдет на матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» в форме ручной работы, сообщили в пресс-службе клуба.

Всего местные мастера создали 200 комплектов уникальной формы.

«Кайтагский орнамент, который стал главным украшением новой формы, вручную вышит на каждой джерси мастерицами из дагестанского села Кубачи», — говорится в сообщении.

Эта форма должна подчеркнуть связь футбольного клуба с культурным наследием Дагестана.

Матч в Каспийске пройдет 25 апреля, начало в 19:30. «Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 55 очков в 25 матчах. «Динамо» с 27 баллами занимает 10-ю строчку. Матч первого круга в Краснодаре между этими соперниками завершился нулевой ничьей.

Ранее сообщалось о деталях спонсорской сделки ФК «Краснодар» с маркетплейсом Ozon.