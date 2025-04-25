Стали известны детали сделки ФК «Краснодар» с Ozon

Футбольный клуб «Краснодар» подписал спонсорский контракт с маркетплейсом Ozon до 2029 года. По данным источников РБК, за это время клуб сможет заработать до 1,8 млрд руб.

В такую сумму оценивается сделка по неймингу стадиона «Краснодара», который с 1 мая будет называться «Ozon Арена». Эксперты считают, что контракт выгоден не только для «Краснодара», но и для маркетплейса, с учетом популярности и лидерских позиций клуба, а также возможностей, которые предоставляет брендирование стадиона. Кроме того, логотип компании появится на игровой форме «Краснодара».

РБК отмечает, что «Краснодар» станет единственным клубом в РПЛ, нейминг которого отдан компании, не имеющей непосредственного отношения к клубу.

«Краснодар» лидирует в РПЛ за пять туров до окончания чемпионата. «Быки» набрали 55 очков в 25 матчах и на два пункта опережают идущий на втором месте «Зенит». Основанный Сергеем Галицким в 2008 году клуб неоднократно становился призером чемпионата России, но золотые медали еще ни разу не выигрывал.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к приобретению капитана «Фламенго» Жерсона.