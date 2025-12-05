Майгуров рассказал о «тихой дипломатии» в вопросе допуска биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) остается последней крупной зимней федерацией, которая не допускает россиян к соревнованиям под своей эгидой. Ранее свои права сумели отвоевать в Спортивном арбитражном суде (CAS) представители лыжных видов спорта, саночники и бобслеисты.

«Я придерживаюсь «тихой дипломатии». Когда будет факт и будет объявлена дата рассмотрения, мы об этом сообщим. Наши документы у швейцарских адвокатов, они этим занимаются», — сказал Майгуров.

Он заявил, что иск российских биатлонистов будет рассматриваться в CAS в декабре. Майгуров указал, что в случае с биатлоном СБР и Олимпийский комитет России избрали несколько иную тактику, чем это было при отстаивании других видов спорта.

Майгуров признал, что в отношении биатлонистов речь уже не идет об участии в Олимпийских играх.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал ведущих спортсменов страны судиться с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за упущенной выгоды.