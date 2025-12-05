Олимпийский чемпион Васильев призвал Большунова судиться с FIS из-за упущенной выгоды

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в беседе с «ВсеПроСпорт» призвал самого титулованного российского лыжника Александра Большунова подать в суд на Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS).

По его мнению, Большунов должен отсудить у организации компенсацию за упущенную выгоду от незаконного остранения. Он считает, что в случае с лидерами российского спорта речь может идти об очень больших суммах, так как они могли завоевать медали на крупнейших соревнованиях, поэтому речь идет о недополученных призовых, потерянных спонсорских контрактах и даже — о поломанных судьбах.

«Александр — один из ведущих лыжников мира, который мог завоевать золотые медали, которые оценить очень сложно. Там речь может идти о десятках миллионов. По суммам вопрос, конечно, к юристам, а в том, что подавать надо иск, вообще не сомневаюсь в этом. Всем надо это сделать, чтобы компенсировать упущенную выгоду», — сказал Васильев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал незаконным со стороны FIS недопуск к олимпийской квалификации. Теперь российские спортсмены при получении нейтрального статуса смогут участвовать в международных соревнованиях. Один из ведущих лыжников страны Савелий Коростелев сказал, что он не сомневается в получении такого статуса.