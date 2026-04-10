Майкл Джей Фокс пошутил над фейковой новостью о своей смерти

Американский актер, исполнитель роли Марти Макфлая в фильме «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс отреагировал на ошибку телеканала CNN, который накануне сообщил о его смерти, сообщает Super.ru.

Отмечается, что актер связался с поклонниками и отнесся к новости с иронией. Фокс пошутил о возможных действиях при виде репортажа о собственной кончине. По его словам, если бы он увидел этот выпуск, то начал бы танцевать или что-нибудь в этом роде.

«Я думал, мир рушится, а оказалось, что речь обо мне. Но я‑то цел и невредим», — отметил Майкл.

Телеканал CNN удалил статью о смерти актера и принес извинения ему и его семье. Представители канала объяснили, что публикация появилась случайно, по технической ошибке. Редакция принесла свои соболезнования в связи с неудобствами, которые могла причинить эта новость.

С 1990-х годов Майкл Джей Фокс страдает от болезни Паркинсона. Актер не раз признавался, что трудности научили его справляться с испытаниями. Он понимает, что однажды ему придется прекратить борьбу с недугом, но пока продолжает жить полноценной жизнью и работать.

Фокс заявлял, что не боится смерти, хотя она была бы для него преждевременной. Он отметил, что его уход не стал бы чем-то неслыханным, но пока он намерен радовать зрителей.

