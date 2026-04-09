Не стало Марио Адорфа: легендарный актер умер в 95 лет в своей парижской квартире

Актер Марио Адорф скончался в возрасте 95 лет. Он умер 8 апреля в своей квартире в Париже после непродолжительной болезни, сообщает Super.ru. Информацию о его смерти подтвердили немецкая газета Bild, менеджер артиста Михаэль Штарк и киноагентство Reinholz.

Адорф родился в Цюрихе 8 сентября 1930 года. За свою долгую карьеру он сыграл более 200 ролей в кино и телесериалах. Его главным талантом было умение заставлять зрителей сопереживать даже самым отрицательным персонажам. Артист запомнился многогранными образами и способностью воплощать на экране сложные эмоции и характеры.

За пределами Европы Марио Адорф получил мировую известность благодаря ролям в фильмах «Жестяной барабан» и «Десять негритят». Эти картины стали классикой мирового кинематографа и принесли актеру любовь публики на всех континентах.

