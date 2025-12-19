Майку голкипера ПСЖ Сафонова с победного финала выставили на аукцион

Вратарский свитер российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова с победного матча за Межконтинентальный кубок выставили на аукцион.

Как утверждает бразильское издание Lance, за майку борются фанаты всех бразильских клубов, кроме «Фламенго». В настоящий момент за ценный сувенир предлагают сумму, эквивалентную 130 тыс. руб., но это далеко не финальная цена — аукцион продлится до 24 декабря.

Напомним, что Матвей Сафонов стал главным героем матча за Межконтинентальный кубок, в котором ПСЖ в серии пенальти обыграл «Фламенго». Российский голкипер отразил четыре удара подряд.

После матча футболисты ПСЖ принялись качать Сафонова. От чествования россиянина отказались только его конкурент по позиции Люка Шевалье и украинский защитник парижан Илья Забарный.