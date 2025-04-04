Макар стал вторым защитником в XXI веке с 30 шайбами в НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кэйл Макар в матче с «Коламбус Блю Джекетс» забросил шайбу и отдал две голевые передачи, доведя свой лицевой счет до 90 (30+60) очков в сезоне.

Макар стал всего вторым в XXI веке защитником, которому удалось достичь отметки в 30 голов в НХЛ, и девятым — за всю историю лиги.

В сезоне2008/09 31 шайбу удалось забросить партнеру Александра Овечкина по «Вашингтону» Майку Грину. Рекордом же является результат Пола Коффи в сезоне-1985/86 — 48 шайб. Добиться такого показателя защитнику «Эдмонтона» помог Уэйн Гретцки.

Также 30+ шайб за сезон забрасывали Бобби Орр, Дени Потвен, Даг Уилсон, Кевин Хэтчер, Рэй Бурк и Фил Хаусли.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как перестройка игры «Вашингтона» помогла Александру Овечкину приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки.