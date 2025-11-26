Макаревич объяснил, за что его признали иноагентом в России

Музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* объяснил, почему его признали иностранным агентом в России. Его слова приводит журнал Super.

Артист считает, что это решение было принято в связи с его так называемым «нерелевантным поведением». Напомним, соответствующий статус певец получил от Министерства юстиции РФ в 2022 году.

Макаревич настаивает на необоснованности такого решения, утверждая, что у он никогда не получал финансирование извне.

«И тогда они сказали: «Несмотря на то, что у него иностранного финансирования нет, он все равно иноагент. У него нерелевантное поведение», — сказал он.

Музыкант пытался оспорить присвоенный ему статус в судебном порядке, направив соответствующее заявление в Верховный суд России. Однако судебная инстанция отказалась удовлетворять его исковые требования, оставив решение Минюста в силе.

Макаревич сейчас проживает в Израиле со своей женой израильтянкой. В 2022 году у пары родился сын.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.