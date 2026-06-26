Удушила скалкой и расчленила: 17 лет колонии за убийство экс-возлюбленного

Суд в Уфе вынес приговор местной жительнице, которая вместе с двумя подельниками расправилась с бывшим возлюбленным, удушив его скалкой, а затем расчленив тело и спрятав останки в лесу. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как установило следствие, фигурантка пришла к экс-парню вместе с новым ухажером и знакомым, чтобы забрать личные вещи. Вместо мирного разговора началось застолье, которое быстро переросло в кровавую ссору. Троица набросилась на мужчину, изрезала его ножом, а когда он перестал подавать признаки жизни, расчленила тело. Части останков злоумышленники вывезли в лес, где их позже случайно нашли прохожие.

Суд признал женщину виновной в убийстве и сокрытии преступления. Ее приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Двое мужчин-соучастников предстанут перед судом отдельно — их приговоры будут вынесены позже. Следствие считает, что все трое действовали согласованно, но роль женщины была ключевой, именно она нанесла смертельный удар скалкой.

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