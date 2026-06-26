Кто такой Сергей Иванов: бывший спецпредставитель президента Путина умер 26 июня 2026

В Москве на 74-м году жизни скончался Сергей Иванов — один из самых доверенных людей Владимира Путина, бывший министр обороны, глава администрации президента и многолетний спецпредставитель главы государства. Президент уже выразил глубокие соболезнования его семье, направив телеграмму, подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Борисович Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Его биография была неразрывно связана с силовыми структурами и высшей властью. Окончив переводческий факультет ЛГУ и Высшие курсы КГБ, он с 1975 года служил в органах госбезопасности, где и познакомился с Владимиром Путиным. Их пути пересеклись в Ленинградском управлении КГБ, а затем в ФСБ, где Иванов работал заместителем директора под началом Путина. Эта связь определила всю его дальнейшую карьеру.

С 1999 года Иванов возглавлял Совет безопасности, затем стал министром обороны, а позже — первым вице-премьером. С 2011 по 2016 год он руководил Администрацией президента, а затем перешел на позицию спецпредставителя по экологии и транспорту, которую занимал до февраля 2026 года. Он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», имел звание генерал-полковника запаса и множество других наград. Иванов также возглавлял наблюдательный совет РФПИ и был почетным президентом Единой лиги ВТБ.

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