Макдэвид отметил два важных юбилея в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид преодолел две юбилейные отметки в НХЛ — забросил 400-ю шайбу и набрал 1200-е очко. Для достижения этого результата ему потребовалось 784 матча — третий по скорости результат в истории лиги. Быстрее отметку в 1200 очков покоряли только Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

В ночь на 25 марта «Эдмонтон» обыграл в гостях «Юта Маммот» со счетом 5:2. Макдэвид забросил свои 400-ю и 401-ю шайбы. Теперь на его счету 1200 (401+789) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Коннор Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под первым номером на драфте-2015. Хоккеист трижды получал «Харт Трофи» (самому ценному игроку чемпионата) и пять раз — «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру).

Макдэвид и в текущем сезоне является одним из главных претендентов на эти призы. В бомбардирской гонке он уступает только лидеру «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову. У канадца 118 очков, у россиянина — 120.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ с учетом игр регулярного чемпионата и плей-офф.