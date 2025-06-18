Макдэвид заявил, что его «Эдмонтон» проиграл «чертовски крутой команде»

Суперзвезда НХЛ, капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о поражении своей команды в финале Кубка Стэнли. Как и год назад, «Эдмонтон» уступил в решающей серии клубу «Флорида Пантерз».

«Из нас никто не сдавался, никто не выбрасывал полотенце. Это чертовски крутая команда, они не просто так два раза подряд стали обладателями Кубка Стэнли», — заявил Макдэвид.

Капитан «Эдмонтона» набрал в 22 матчах плей-офф 33 (7+26) очка, тогда как у лидеров «Флориды» по результативности — Сэма Райнхайрта, Мэттью Ткачака и Картера Верхаге — было по 23 балла. Год назад Макдэвид выбил в плей-офф 42 очка и получил приз «Конн Смайт Трофи», но Кубок Стэнли достался «Флориде».

В шестом матче финала «Флорида» разгромила «Эдмонтон» со счетом 5:1 и выиграла серию — 4:2.