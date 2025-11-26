Макдэвид заступился за вратарей «Эдмонтона», пропустивших восемь шайб в игре с «Далласом»

В ночь на 26 ноября «Эдмонтон» уступил «Даллас Старз» со счетом 3:8. Голкиперы Стюарт Скиннер и Келвин Пиккар пропустили по четыре шайбы. После 25 игр процент отраженных бросков у вратарей «Эдмонтона» составляет лишь 86% — это худший показатель для франшизы за последние 45 лет.

«Мне кажется, что работа вратаря является заботой всей команды. Если хоккеисты не выполняют свою работу ради него, то любому голкиперу будет тяжело выглядеть хорошо. Поэтому мне жаль, что в сегодняшней игре обоим нашим вратарям пришлось непросто», — сказал Макдэвид.

Финалист двух последних Кубок Стэнли «Эдмонтон» занимает лишь десятое место в Западной конференции с 25 очками в 25 матчах. «Нефтяники» пропустили уже 95 шайб ­­— больше всех в лиге.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, почему недавние фавориты провалили старт сезона в НХЛ.