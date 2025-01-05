Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и всех бойцов из Дагестана

Ирландский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах (ММА), Конор Макгрегор в соцсетях допустил оскорбительные высказывания в адрес Хабиба Нурмагомедова и других бойцов из Дагестана. Позже пост был удален.

Макгрегор заявил, что дагестанские бойцы не заслуживают уважения и не имеют перспектив. Кроме того, он назвал их бездельниками и предателями.

Накануне Нурмагомедов подчеркивал, что в Ирландии, откуда родом Макгрегор, практически отсутствуют бойцы высокого уровня, в отличие от Дагестана, где таких спортсменов множество.

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