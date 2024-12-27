«Матч ТВ» получил эксклюзивные права на трансляцию турниров UFC

Телеканал «Матч ТВ» получил эксклюзивные права на трансляцию турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC) на территории России. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на источники в медиасфере и на лиц, знакомых с намерениями канала.

Первый эфир в рамках нового соглашения уже запланирован на январь. Так, 19-го числа зрители смогут увидеть прямую трансляцию боев Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Согласно данным РБК, контракт между «Матч ТВ» и UFC заключен на три года. Канал получил эксклюзивные права на показ боев как по телевидению, так и в онлайн-пространстве. Условия сделки, включая финансовые детали, остаются неизвестными.

Трансляции UFC пользуются высокой популярностью на «Матч ТВ». По данным исследовательской компании Mediascope, средняя доля зрительской аудитории канала среди россиян старше 4 лет в 2024 году составила 1,4%, а среди целевой возрастной группы «мужчины 14-59 лет» — 2,1%.

Ранее сообщалось, что филиппинский боец Мэнни Пакьяо и ирландец Конор Макгрегор могут провести бой в российской столице летом 2025 года.