Маккиннон нацелился на «Ришар Трофи»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Нэтан Маккиннон отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз» (2:7).

Маккиннон остается главным претендентом на «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу чемпионата). Канадский нападающий забросил 45-ю шайбу в сезоне и увеличил отрыв от форварда «Монреаль Канадиенс» Коула Кофилда, в активе которого 39 голов.

Маккинон еще никогда не выигрывал «Ришара». В минувшем сезоне он достался нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Леону Драйзатлю (52 шайбы), а рекордсменом приза является Александр Овечкин, который выигрывал его девять раз.

В гонке бомбардиров Маккиннон идет на втором месте (110 очков), уступая Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерз» (114). На третьем месте располагается нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (106).

