Маккиннон открыл дорогу Кучерову к победе в бомбардирской гонке НХЛ

Без своего лидера «Эвеланш» проиграли 1:4. О характере повреждения у Маккиннона не сообщалось, возможно, тренерский штаб дал форварду время передохнуть перед матчами плей-офф.

Пропустив игру с «Кэнакс», Маккиннон фактически отказался от борьбы за «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). В настоящее время у канадца одинаковое количество очков — по 116 — с российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым. Однако «Эвеланш» осталось провести два матча в регулярке, а «Тампе» — четыре.

Маккиннон ранее никогда не выигрывал приз лучшему бомбардиру лиги, Кучеров уже дважды завоевывал трофей, в том числе, и в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что сразу четверо игроков СКА планируют заключить контракты с клубами НХЛ. 19-летний нападающий Иван Демидов уже подписал соглашение с «Монреаль Канадиенс».