Маккиннон поучаствовал во всех пяти голах «Колорадо» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Первой звездой матча стал канадский форвард «Лавин» Нэтан Маккиннон, который поучаствовал во всех пяти голах своей команды. Вначале нападающий дважды отличился сам, а затем записал на свой счет три ассистентских балла.

Партнер Маккиннона россиянин Валерий Ничушкин отметился в матче двумя результативными передачами.

«Эвеланш» возглавили турнирную таблицу всего чемпионата, набрав 25 очков в 16 матчах, а Маккиннон стал единоличным лидером как в гонке бомбардиров (29 очков), так и в снайперском зачете (14 шайб). Форвард «Колорадр» на четыре балла оторвался от Лео Карлссона из «Анахайм Дакс» и Коннора Бедарда из «Чикаго Блэкхокс», у которых по 25 очков. В споре снайперов Маккиннон на две шайбы опережает Коула Кофилда из «Монреаль Канадиенс».

Ранее российские нападающие Иван Барбашев и Никита Кучеров обменялись дублями в матче «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».