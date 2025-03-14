НХЛ планирует увеличить число игр в регулярном чемпионате

Инсайдер Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic написал, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может рассмотреть увеличение количества игр в регулярном сезоне до 84 встреч.

Лебрюн сообщил, что это может произойти после подписания нового коллективного подписания между лигой и профсоюзом игроков. В этом случае увеличится и дистанция регулярного чемпионата. Предположительно, он будет начинаться в конце сентября, а не в середине октября, как сейчас.

В настоящее время в регулярном чемпионате каждая команда проводит по 82 матча. Регламент в 84 игры выглядит более стройным и справедливым. После его введения команда НХЛ будет проводить четыре игры в сезоне с командами своего дивизиона, три — с командами своей конференции из другого дивизиона, две — с командами из другой конференции.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, кто из россиян может претендовать на индивидуальные призы в НХЛ.