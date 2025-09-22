Максим Фадеев прокомментировал решение Shaman отказаться от голосов жюри

Певец Shaman (Ярослав Дронов) попросил не оценивать его выступление на международном конкурсе «Интервидение», что стало неожиданностью для композитора и продюсера Максима Фадеева, написавшего для него песню «Прямо по сердцу».

Решение Ярослава не принимать оценки жюри оказалось для меня сюрпризом, отметил Фадеев в своем блоге. Продюсер подчеркнул, что артист выступал в сложных условиях, которые ограничивали его возможности показать вокал полностью. Режиссер должен учитывать, как идея будет смотреться на сцене. Телевизионная постановка часто ориентирована на фонограмму, но живой артист нуждается в возможности создать событие, добавил он.

Финальный концерт прошел 20 сентября в Москве на площадке «Live Арена». В конкурсе участвовали представители 22 стран, включая Белоруссию, Вьетнам, Мадагаскар, Таджикистан, Бразилию, Венесуэлу, Египет, Индию, Казахстан, Катар, Кению, Киргизию, Китай, Колумбию, Кубу, ОАЭ, Россию, Саудовскую Аравию, Сербию, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР. Многие номера исполнялись на родных языках с национальными мотивами и ритмами. Общая численность населения стран-участниц превышала 4 миллиарда человек.

Выступления оценивало международное жюри из 23 стран, при этом исполнительница из США не смогла участвовать. Победителем стал вьетнамский артист Дык Фук, получивший 422 балла, хрустальный кубок и денежный приз в 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Интервидение» 2026 года пройдет в Саудовской Аравии.