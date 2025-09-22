Максим Фадеев прокомментировал решение Shaman отказаться от голосов жюри
Максим Фадеев удивился отказу Shaman от оценок жюри «Интервидения»
Певец Shaman (Ярослав Дронов) попросил не оценивать его выступление на международном конкурсе «Интервидение», что стало неожиданностью для композитора и продюсера Максима Фадеева, написавшего для него песню «Прямо по сердцу».
Решение Ярослава не принимать оценки жюри оказалось для меня сюрпризом, отметил Фадеев в своем блоге. Продюсер подчеркнул, что артист выступал в сложных условиях, которые ограничивали его возможности показать вокал полностью. Режиссер должен учитывать, как идея будет смотреться на сцене. Телевизионная постановка часто ориентирована на фонограмму, но живой артист нуждается в возможности создать событие, добавил он.
Финальный концерт прошел 20 сентября в Москве на площадке «Live Арена». В конкурсе участвовали представители 22 стран, включая Белоруссию, Вьетнам, Мадагаскар, Таджикистан, Бразилию, Венесуэлу, Египет, Индию, Казахстан, Катар, Кению, Киргизию, Китай, Колумбию, Кубу, ОАЭ, Россию, Саудовскую Аравию, Сербию, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР. Многие номера исполнялись на родных языках с национальными мотивами и ритмами. Общая численность населения стран-участниц превышала 4 миллиарда человек.
Выступления оценивало международное жюри из 23 стран, при этом исполнительница из США не смогла участвовать. Победителем стал вьетнамский артист Дык Фук, получивший 422 балла, хрустальный кубок и денежный приз в 30 млн рублей.
Ранее сообщалось, что «Интервидение» 2026 года пройдет в Саудовской Аравии.