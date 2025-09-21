Саудовская Аравия примет международный конкурс «Интервидение»

Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Об этом во время финального шоу в Москве сообщила ведущая церемонии Аида Гарифуллина.

Заключительный концерт «Интервидения-2025» прошел в столичной «Live Арене» в субботу. По словам Гарифуллиной, королевство выразило готовность принять участников и гостей конкурса в 2026 году.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения-2025» в Москве и Подмосковье. От России в конкурсе участвует певец Shaman, а в состав международного жюри от РФ вошел народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

