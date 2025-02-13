Малинин трогательно обратился к супруге в важную дату

Народный артист России Александр Малинин показал архивное фото с женой Эммой и оставил трогательное поздравление с 35-й годовщиной свадьбы, которую также называют коралловой. Об этом пишет The Voice.

Исполнитель романса «Напрасные слова» неоднократно признавался, что счастлив в браке и боготворит свою супругу Эмму. Спустя годы их отношения стали лишь крепче, что Малинин подтвердил своим поздравлением: пара отпраздновала 35-летие со дня брака. К трогательному обращению певец приложил черно-белую фотографию из молодости, где запечатлен в объятьях благоверной. По традициям прошлой моды на Эмме объемная укладка с челкой, а на Малинине — джинсовая куртка.

«Оставайся у меня всегда самой великолепной и прекрасной, самой хозяйственной и красивой, самой чудесной и неповторимой. Пусть наша семья не знает бед и обид. Пусть нам все удается. Пусть любовь наша всегда крепкой и искренней остается. Люблю тебя», — написал артист.

Напомним, что для Александра Малинина союз не первый. Изначально он строил семью с Инной Курочкиной, которая родила ему сына Никиту. Мальчик обладал хорошими вокальными данными и попробовал силы на «Фабрике звезд-3», в итоге стал победителем шоу. Сейчас ему 43 года.

Пара распалась, а на место бывшей жены пришла Ольга Зарубина. Она родила от Малинина дочь, но быстро уехала с ней в США еще в начале 90-х. В настоящее время обе успешно живут в Штатах, 38-летняя Кира увлекается музыкой.

Однако самым успешным считают брак звезды с Эммой. В их союзе появились двое детей: близняшки Фрол и Устинья. Сейчас им 24 года и они пошли по звездным стопам. Сын закончил Мюнхенский университет кинематографии, дочь — Королевский музыкальный колледж в Лондоне. Поклонники пророчат им путь славы и восхищаются семейством. Кроме того, артист стал официальным опекуном Антона, сына супруги от первого брака.

Таким образом у Александра Малинина пятеро детей, четырем из которых он является биологическим отцом.

Ранее сообщалось, что сын Александра Малинина перестал выходить в свет с невестой.