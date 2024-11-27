Сын Александра Малинина Фрол перестал появляться на публике с невестой

24-летний сын Александра Малинина Фрол перестал выходить в свет со своей невестой Софьей Городницкой, с которой он обручился в августе прошлого года.

Поводом к появлению слухов также стало то, что жених и невеста удалили совместные фото из своих профилей в соцсетях, сообщает «СтарХит».

Ни наследник Малинина, ни его возлюбленная пока никак не прокомментировали слухи о расставании.

Что произошло между женихом и невестой, пока неизвестно. Но, скорее всего, в ближайшее время свадьбы ждать не стоит.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский лишил Крутого, Баскова и Киркорова звания «Народный артист Украины».