Сын Александра Малинина Фрол перестал появляться на публике с невестой
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24-летний сын Александра Малинина Фрол перестал выходить в свет со своей невестой Софьей Городницкой, с которой он обручился в августе прошлого года.
Поводом к появлению слухов также стало то, что жених и невеста удалили совместные фото из своих профилей в соцсетях, сообщает «СтарХит».
Ни наследник Малинина, ни его возлюбленная пока никак не прокомментировали слухи о расставании.
Что произошло между женихом и невестой, пока неизвестно. Но, скорее всего, в ближайшее время свадьбы ждать не стоит.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский лишил Крутого, Баскова и Киркорова звания «Народный артист Украины».