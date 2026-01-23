Малкин и Чинахов унизили команду Макдэвида

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 6:2.

Важную роль в разгроме команды Коннора Макдэвида сыграли российские форварды Евгений Малкин и Егор Чинахов.

Малкин с голом и передачей был признан второй звездой матча, заброшенной шайбой отметился и Чинахов.

39-летний Евгений Малкин проводит мощный сезон. В его активе 39 (12+27) очков в 35 матчах. 24-летний Егор Чинахов расцвел после обмена из «Коламбус Блю Джекетс», забросив уже пятую шайбу за «Питтсбург» в 12 матчах. В 29 играх за «Коламбус» на его счету было лишь три гола.

Любопытно, что ворота «Эдмонтона» в этом матче защищал обменянный именно из «Питтсбурга» Тристан Джарри. Голкипер пропустил три шайбы за 37 секунд в первом периоде, а всего отразил 16 бросков из 22 (72,7%).

«Питтсбург» закрепился в зоне плей-офф. «Пингвинз» занимают шестое место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 50 матчах. «Эдмонтон» идет на пятой позиции на Западе.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери выразил обеспокоенность турнирным положением команды.