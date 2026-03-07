Малкин получил пятиматчевую дисквалификацию за удар соперника клюшкой

39-летний форвард не сдержался в начале второго периода в матче регулярного чемпионата и на толчок соперника ответил неоправданной грубостью. Россиянин получил матч-штраф, и без него «Питтсбург» проиграл 1:5.

Своей дисквалификацией Малкин очень подвел команду. В период самых важных матчей «Питтсбург» остался без двух основных центров — Сидни Кросби залечивает травму, полученную на Олимпиаде.

Кроме того, российский нападающий «попал» на деньги. Из его зарплаты вычтут около $159 тыс., которые пойдут в фонд срочной помощи игрокам.

«Питтсбург» ведет борьбу за место в плей-офф. На данный момент команда Малкина занимает шестое место в Восточной конференции и второе в Столичном дивизионе, набрав 75 очков в 61 матче. В текущем сезоне Малкин набрал 47 (13+34) очков в 46 матчах.

