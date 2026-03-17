Малкин вернулся после дисквалификации с дублем в ворота «Колорадо»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся после пятиматчевой дисквалификации и помог своей команде разгромить лидера регулярного чемпионата «Колорадо Эвеланш».

«Питтсбург» неожиданно крупно выиграл в Денвере — 7:2, а Малкин был признан первой звездой матча. На счету россиянина первая и третья (победная) шайбы команды, а также голевой пас на Брайана Раста. Активен был и партнер Малкина Егор Чинахов. Он отметился голевой передачей и самым большим айс-таймом среди форвардов «Питтсбурга».

Малкин получил пятиматчевую дисквалификацию в матче с «Баффало Сейбрз» (1:5), когда рубанул клюшкой защитника Расмуса Далина. На этом отрезке без Малкина и травмированного капитана команды Сидни Кросби «Питтсбург» одержал две победы и трижды проиграл.

Победа над «Колорадо» очень важна для «Питтсбурга». «Пингвинз» ведут напряженную борьбу за попадание в плей-офф, на данный момент команда занимает шестое место на Востоке с 81 очком после 66 матчей.

