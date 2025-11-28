Малкина включили в список претендентов на титул лучшему игроку сезона

Журналисты сайта НХЛ провели предварительное голосование на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата). В список номинантов попал 39-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

В голосовании приняли участие 16 экспертов. С большим отрывом возглавляет рейтинг форвард «Колорадо Эвеланш» Нэтан Маккиннон, набравший 70 баллов. Лидер «Лавин» уверенно возглавляет список бомбардиров с 39 (18+21) очками.

Следом расположились молодые звезды НХЛ — Коннор Бедард из «Чикаго Блэхокс» (40 баллов) и Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» (34). Евгений Малкин набрал три балла.

Форвард «Питтсбурга» отлично начал сезон, который является для него последним по действующему контракту. В активе Малкина 24 (6+18) очка, из российских игроков первую четверть чемпионата результативнее провели только Кирилл Капризов (28) и Никита Кучеров (27).

