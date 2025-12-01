Мама Елены Костылевой раскрыла секрет успеха Аделии Петросян
Ирина Костылева: Петросян выстрелила, потому что Тутберидзе общалась с ее мамой
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Скандальная мама фигуристки Елены Костылевой, тренирующейся в академии «Ангелы Плющенко», рассказала, почему, по ее мнению, Аделия Петросян добилась такого успеха в спорте.
Аделия Петросян является двукратной чемпионкой России. В сентябре она выиграла олимпийский квалификационный турнир и получила право выступить на Играх в Милане.
«Причина успеха Петросян у Тутберидзе в том, что Этери очень тесно общается с ее мамой. Поверьте, там такие девочки были рядом, они на пять голов талантливее, успешнее. Но Тутберидзе общалась с мамой Аделии, поэтому выстрелила она», — безапелляционно заявили Ирина Костылева.
Напомним, «Ангелы Плющенко» конфликтуют с матерью 14-летней Елены Костылевой. Они обвиняют родительницу в жестоком обращении с девочкой и обратились к детскому омбудсмену. Ирине Костылевой запрещен вход на территорию «Ангелов Плющенко».