Мама Елены Костылевой раскрыла секрет успеха Аделии Петросян

«Причина успеха Петросян у Тутберидзе в том, что Этери очень тесно общается с ее мамой. Поверьте, там такие девочки были рядом, они на пять голов талантливее, успешнее. Но Тутберидзе общалась с мамой Аделии, поэтому выстрелила она», — безапелляционно заявили Ирина Костылева.