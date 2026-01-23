Мама фигуристки Костылевой назвала Плющенко гениальным тренером

Ирина Костылева, мама 14-летней чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, высказалась по итогам первого выступления фигуристки после возвращения в академию Евгения Плющенко.

Фигуристка выступила на «Мемориале Грушмана» в Санкт-Петербурге. В произвольной программе она исполнила тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов, но во второй половине выступления упала с четверного сальхова и двух тройных лутцев. В итоге Елена Костылева заняла девятое место среди юниорок.

Ирина Костылева восхитилась, как быстро ее дочь смогла восстановить три элемента ультра-си, отметив, что к началу календарного года Лена была «в полном развале».

«То, что через 9 дней нулевой формы спортсменка вышла на старт и прыгнула идеально красивейшие четыре ультра-си... Лена талантище, а Плющенко — гений. Смог найти ключик к этой «летающей куколке». Летающая куколка, наша Леночка», — написала Ирина Костылева в телеграм-канале.

В декабре Ирина Костылева забрала дочь из академии «Ангелы Плющенко» после многомесячного скандала и бесконечных взаимных обвинений. Спортсменка перешла тренироваться в академию «Триумф» к Софье Федченко. 8 января Евгений Плющенко опубликовал сенсационное заявление о возвращении спортсменки.